Врачи рассказали о состоянии второй жертвы “голерканского стрелка”

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16-летняя девушка, ставшая второй жертвой стрелка в Голерканах, находится под присмотром врачей. Пациентка в стабильном состоянии.

По словам медиков, девушка получила ранения в области ног. К счастью, кости не были задеты. Ближайшие дни она проведёт в больнице, сообщает unimedia.info.

Напомним, что трагедия произошла минувшей ночью в Дубоссарском районе. 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в двух 16-летних девушек. После подозреваемый отвёз одну из них в больницу, однако врачи не смогли спасти её.

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