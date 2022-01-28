Врачи рассказали о состоянии ребёнка, у которого диагностировали “флурону”

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Первый случай “флуроны” в Молдове – одновременного заражения COVID-19 и сезонным гриппом – был выявлен у 5-летнего мальчика в минувший вторник.

Ребёнок находится на домашнем лечении. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести. Он находится под наблюдением семейного врача, пишет protv.md.

Как уточнил директор Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски, за последнюю неделю в стране увеличилось число случаев как гриппа, так и заражений коронавирусом. В связи с этим граждан призывают обращаться к врачу при первых симптомах инфекции.

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