Врачи рассказали о состоянии ребёнка и матери, пострадавших в ДТП в Резине

0

Годовалый ребёнок, пострадавший в результате жуткой аварии в Резине, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Маленького пациента переведут из районной больницы в Кишинёв для прохождения специализированного лечения.

Ребёнок в сознании, в тяжёлом состоянии, но стабилен. У него перелом бедренной кости, ушиб грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, поражены несколько органов. Был поднят вопрос о переводе пациента в столицу, – пояснил реаниматолог районной больницы Резины Юрий Голубенко.

Мать мальчика – в удовлетворительном состоянии, у неё сложный перелом. Женщине предстоит повторная операция. Решается вопрос и об её транспортировке в Кишинев, пишет publika.md.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье днём в Резинском районе. Водитель заснул за рулём и врезался в дерево. В результате 6-летний ребёнок скончался на месте, а годовалый малыш и его мать были госпитализированы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.