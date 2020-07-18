Врачи рассказали о состоянии ребёнка, брошенного в винограднике в Ниспоренах

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Новорожденный, которого нашли в винограднике в Ниспоренском районе, всё ещё находится в столичном Институте матери и ребёнка вместе с мамой. Женщина говорит, что сожалеет о содеянном. Состояние малыша хорошее, сегодня его выпишут. Об этом сообщил пресс-секретарь медучреждения Максим Казаку.

Примар села Мирешты сказал, что ребенок будет находиться с мамой как минимум до решения суда по этому делу, передаёт publika.md.

– Женщина все скрывала, никто в селе не знал, что она беременна. Вчера говорил с мамой младенца и она сказала, что хочет быть рядом с ребенком. Говорила очень убедительно, но поступила она ужасно. Уже суд решит. А пока мама продолжит заботиться о малыше, и, естественно, будет под контролем местных властей, соцработника, – рассказал глава местной администрации.

Производство по делу продолжается. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Стоит отметить, что у женщины есть ещё четверо детей.

Напомним, что инцидент произошел в начале июля. Во время проведения работ на винограднике вблизи села Кристешты 54-летняя женщина обнаружила новорожденного. Благодаря оперативным действиям правоохранителей вскоре удалось найти мать новорожденного.

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