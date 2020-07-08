Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Буджаке

0

В комратской районной больнице рассказали, в каком состоянии находятся водитель и ребёнок, пострадавшие в аварии при выезде из села Буджак.

По словам заместителя директора больницы Константина Яниогло, у них различные переломы и черепно-мозговые травмы. Ребёнок госпитализирован в республиканский Центр охраны здоровья матери и ребёнка, передаёт gagauzinfo.md.

– Его состояние оценивается как средней тяжести, состояние не угрожающее. У него черепно-мозговая травма и различные раны. Состояние отца более тяжёлое, он находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей, – уточнил Яниогло.

Напомним, серьёзная авария случилась в селе Буджак. Там перевернулся легковой автомобиль. В больницу попали 28-летний водитель и ребёнок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.