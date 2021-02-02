Врачи рассказали о состоянии малыша, упавшего с высоты на Ботанике

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Трёхлетний ребёнок, который упал с третьего этажа жилого дома, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. По словам пресс-секретаря Муниципальной клинической детской больницы “Валентин Игнатенко”, малыш в сознании.

Напомним, что инцидент произошёл накануне на улице Индепенденцей. По данным полиции, мать оставила ребёнка без присмотра на несколько минут. Малыш в это время залез на стул возле окна и упал, передаёт publika.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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