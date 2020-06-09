Врачи рассказали о состоянии малыша из Резины, отравившегося грибами

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Трехлетнего ребёнка, отравившегося грибами, перевезли из местной больницы в столичный Центр матери и ребёнка. Он находится в крайне тяжелом состоянии. По словам врачей из Резины, после того, как мама и бабушка почувствовали недомогание, они дали ребёнку выпить активированный уголь.

Соседи семьи, в которой произошла трагедия, рассказывают, что в ночь на понедельник они слышали плач ребёнка, но и подумать не могли, что он находится в смертельной опасности. К утру жителей подъезда разбудил отец малыша, который никак не мог открыть входную дверь своей квартиры и громко стучал в неё в надежде, что супруга и мать крепко спят.

К сожалению, молодая женщина и её мать были найдены мёртвыми. Накануне вся семья – муж, жена и её мама – ходили в лес за грибами. Вечером женщины приготовили блюдо из грибов, которым все поужинали. У 3-летнего малыша всю ночь была рвота, отец нашел его бьющимся в конвульсиях. Врачи “скорой” экстренно госпитализировали ребёнка с диагнозом “острое пищевое отравление”. По словам медиков из Резины, мать перед смертью пыталась спасти мальчика, дав ему активированный уголь, передаёт publika.md. По словам председателя Резинского района, мужчина тоже ужинал грибами, но яркие симптомы пищевого отравления у него не проявились.

Напомним, вчера в квартире в Резине нашли двух мертвых женщин и бьющегося в конвульсиях ребенка. Предварительная причина смерти – отравление лесными грибами.

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