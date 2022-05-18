Врачи рассказали, какие продукты вызывают устойчивость к антибиотикам

Врачи рассказали, какие продукты вызывают устойчивость к антибиотикам

Российский врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что молочные продукты, курица и мясо могут вызывать резистентность к некоторым видам противомикробных препаратов, так как в животноводстве нередко используют антибиотики.

– Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попасть в готовый продукт, — пояснила врач.

Терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко отметила, что особенно сыр, в том числе с плесенью, может вызывать набольшую устойчивость к антибиотикам. Эксперт посоветовала отказаться от него людям с синдромом раздражённого кишечника, кандидозом, а также тем, у кого рецидивирует молочница, передаёт gazeta.ru.

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