Врачи рассказали, как витамин D влияет на продолжительность жизни

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Риск смерти у людей с дефицитом витамина D значительно выше. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии. Специалисты исследовали данные более 3000 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Оказалось, что риск смерти у людей с тяжелым дефицитом витамина D выше на 25%. Значит ли это, что витамин D способен продлить жизнь и как часто нужно его принимать?

– Витамин D – гормоноподобное вещество и жирорастворимый витамин, который образуется у нас под кожей. Большое количество витамина D вы найдёте в БАДах или пище – животном жире. Витамин D снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, раковых клеток и болезней лёгких. Он также участвует в сотнях процессов в организме и воздействует на гены. Однако он сильно колеблется в нашем организме, и гипервитаминоз опаснее авитаминоза, – комментирует врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

По словам специалиста, в надежде на быстрые результаты люди нередко принимают витамин D без консультаций с врачом, из-за чего часто возникают передозировки.

– К симптомам в этом случае относятся: мышечная слабость, нарушения сна, тошнота или рвота, головокружения. Круглогодично витамины принимать нельзя. Можно принимать только курсами и после сдачи анализов. Врач однозначно пропишет витамин людям, которым нельзя долго находиться на солнце. Также пропить курс витамина D следует девушкам, которые хотят забеременеть. Витамин D3 рекомендую принимать вместе с цинком. Цинк – антиоксидант, который прекрасно работает в связке с витамином D, – отмечает Кутушов.

По словам врача-эндокринолога центра здоровья Verba Mayr Наталии Кирдянкиной, в день стоит принимать от 50 до 80 нг/мл витамина D.

– Именно уровень 50 нг/мл и выше помогает поддерживать функцию иммунной системы. Витамин D снижает риск преждевременной смерти за счёт улучшения противовоспалительного иммунитета и резистентности организма к любым вирусным или бактериальным инфекциям. Витамин D также регулирует работу некоторых других гормонов, нужен для выработки инсулина и тестостерона. Но если превысить дозу витамина D, это может усугубить почечные патологии, особенно мочекаменную болезнь, – заключила она, передаёт mir24.tv.

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