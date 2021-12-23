Врачи предупредили об опасных последствиях COVID-19 у детей

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Коронавирус у детей может привести к такому опасному осложнению, как мультисистемное воспаление. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на врачей медцентра Royal Brompton and Harefield hospital.

По словам медиков, такое осложнение встречается достаточно редко — всего у половины процента перенёсших инфекцию детей и подростков. Однако, если синдром всё же проявляется, то у пациентов поднимается высокая температура, наблюдается постоянный кашель, а также изменение или потеря вкуса и обоняния, пишет gazeta.ru.

Уточняется, что у детей, у которых начался мультисистемный воспалительный процесс, появляются усталость, боли в животе, диарея, рвота, опухание рук и ног, шелушение кожи, сыпь, головная и мышечная боли, раздражительность. Как отмечают врачи, эти симптомы являются типичным иммунным ответом.

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