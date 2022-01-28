Врачи предупредили об опасности стимулирования иммунитета после выявления COVID-19

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Российский врач-иммунолог Мария Польнер рассказала о последствиях стимулирования иммунитета после выявления коронавируса.

По словам эксперта, после попадания вируса в организм активизируется иммунная система, вырабатываются противовоспалительные цитокины. В результате начинает повышаться температура, общее состояние ухудшается, могут возникнуть заложенность носа и боль в горле, а в случае воспаления в бронхах — и кашель. Врач подчеркнула, что таким образом включается защитный механизм, который должен изгнать вирус из организма, пишет gazeta.ru.

Но если начать стимулировать иммунитет препаратами, может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма и даже может вызвать цитокиновый шторм, значительно ухудшающий течение заболевания.

Поэтому принимать иммуномодулирующие препараты после выявления коронавируса нельзя ни в коем случае, — подчеркнула иммунолог.

Польнер порекомендовала после выявления коронавируса изолироваться, побольше отдыхать и соблюдать питьевой режим. В случае сохранения температуры более 38,5 на протяжении пяти дней, появлении боли в груди и одышки, нужно вызвать врача, добавила врач.

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