Врачи предостерегают от самостоятельного приёма антибиотиков при COVID-19

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Есть препараты, которые пациентам с COVID-19 нельзя применять без назначения врача. Например, само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием к назначению антибиотиков.

Об этом заявил российский врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

– У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны, – рассказал эксперт.

Чурадзе отметил, пишет rg.ru, что самостоятельное применение антибиотиков, в том числе при коронавирусе, абсолютно недопустимо, поскольку данные препараты способны негативно влиять на качество иммунного ответа. Кроме того, приём антибиотика без показаний повышает устойчивость флоры к нему, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен.

Антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, подчеркнул специалист. Он также напомнил, что вакцинация от коронавируса – это самый надёжный способ снижения риска заражения и предотвращения тяжёлого течения COVID-19.

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