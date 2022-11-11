Врачи предложили натуральное средство для лечения долгого ковида

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Учёные из Аргентины, Канады и Индии в совместном обзорном исследовании показали, что «гормон сна» мелатонин в перспективе может быть использован как средство для лечения долгого COVID-19 благодаря его противовоспалительным свойствам. Выводы опубликованы в журнале Biomolecules.

Мелатонин — это гормон, естественным образом вырабатываемый человеком. Анализ данных, проведённый учёными из Университета Савееты, Университета Торонто и Католического Аргентинского Университета, подтвердил его антиоксидантные, противовоспалительные, иммуностимулирующие и нейропротекторные свойства, которые могут быть полезны в лечении долгого ковида.

Авторы отметили, что мелатонин уравновешивает воспалительные реакции, снижая уровни провоспалительных цитокинов. Кроме того, гормон регулирует метаболизм амилоида β (Aβ), связанного с болезнью Альцгеймера. Исследования показали, что мелатонин более эффективен в снижении маркеров воспаления COVID-19, чем обычно используемые противовирусные препараты против SARS-CoV-2. Авторы обзора призвали исследователей провести клинические испытания для изучения эффекта мелатонина при лечении длительного коронавируса.

Чаще всего пациенты с долгим COVID-19 сообщают о мозговом тумане — нарушениях когнитивных функций, включая дисфункцию памяти, концентрации и обучаемости. Также у пациентов наблюдаются хроническая усталость, слабость, боли в мышцах и повышение температуры. Нередко эти симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев, а вакцинация не защищает от них полностью, пишет gazeta.ru.

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