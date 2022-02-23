Врачи пострадали от рвачей

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Как чиновники оставили без выплат медиков

В Молдове единовременное пособие в 16 тыс. леев вместо заболевшего ковидом на работе медперсонала в некоторых районах получили представители местных органов власти. Ими было присвоено 13% средств, предусмотренных для этого вида выплаты.

Аудит не проведёшь

17 февраля состоялось заседание Счётной палаты Республики Молдова, где обсуждался отчёт аудита, проведённого с целью проверить, как были реализованы мероприятия по мотивации и материальной поддержке персонала, задействованного в профилактике, выявлении и лечении инфекции COVID-19. Представлявший отчёт главный государственный аудитор, начальник аудиторской группы Георгий Лаптяну отметил, что в ходе проверок были выявлены недостатки и нарушения в том, что касается вопроса оценки персонала, которому положена надбавка к зарплате, подготовки документов, издания приказов и законности произведённых выплат.

Как известно, ещё в начале пандемии парламент, правительство, профильные центральные органы власти приняли ряд системных мер, в том числе и о финансовой поддержке персонала, задействованного в профилактике и лечении ковида. В этих целях на протяжении 2020–2021 годов были выделены значительные финансовые средства.

Как следует из отчёта, более 708 млн леев были направлены на мотивацию персонала, задействованного в разработке показателя профессиональной деятельности «Оказание медицинской помощи больным COVID-19»; около 7,5 млн леев – на выплату надбавок к заработной плате в счёт компенсации за выполнение работ в условиях повышенного риска для здоровья; более 331 млн леев – на выплату единовременного пособия в размере 16 тыс. леев и 7 млн леев – на выплату единовременного пособия в размере 100 тыс. леев семьям медработников, заразившихся COVID-19 на работе и умерших.

На протяжении 2020 года было выплачено более 2600 пособий работникам органов центральной и местной властей, не имеющим отношения к медицине. Общая сумма финансовых средств – 42,2 млн леев.

Диагноз – коррупция

Аудитом было охвачено 39 госучреждений. Выяснилось, что руководители некоторых медучреждений не в полной мере обеспечили упорядоченное назначение персонала, непосредственно участвующего в лечении больных, инфицированных COVID-19, что привело к ненадлежащему учёту и выплате средств из фондов обязательного медстрахования в размере 12,8 млн леев. В некоторых медучреждениях процесс отбора персонала и выплаты им надбавок за работу в условиях повышенного риска для здоровья был непрозрачным, из-за чего незаконно были выплачены средства в размере 21,6 млн леев.

Что касается выплаты единовременного пособия в 16 тыс. леев медработникам, заразившимся на работе, в отчёте отмечается, что на это были выделены государственные финансовые ресурсы в размере более 331 млн леев, из которых 284 млн леев – для работников медучреждений, 42 млн леев – для сотрудников других бюджетных органов/учреждений и 4 млн леев – для работников медицинских подразделений МВД, Минобороны и Национальной пенитенциарной администрации.

Центральные органы власти запросили и получили надбавки в размере 16 тыс. леев для немедицинского персонала на сумму 26,8 млн леев. Также в ходе проверок выяснилось, что и некоторые органы местной власти запросили и получили единовременные пособия в размере 16 тыс. леев для немедицинского персонала, здесь сумма чуть меньше – более 15 млн леев. Вместе с тем констатировалось, что ряд местных администраций запросили и получили до 2,8 млн леев, в то время как другие не воспользовались этим видом выплат, как, например, районные советы Калараша, Дондюшан, Хынчешт и Окницы.

На протяжении 2020 года было выплачено более 2600 пособий работникам органов центральной и местной властей, не имеющим отношения к медицине. Общая сумма финансовых средств – 42,2 млн леев, что составляет 13% от всего выделенного на этот вид выплаты бюджета. Вместе с тем в период с февраля по декабрь 2021 года из-за отсутствия в бюджете финансовых средств не было возможности выплатить 4694 пособия медработникам, непосредственно занятым в лечении ковидных больных и заболевших в 2020 году. Зато чиновники без зазрения совести присвоили себе чужие деньги. Хорошо бы их заставить вернуть эти пособия.

Анастасия Погодина