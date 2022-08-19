Врачи перечислили противопоказания для ревакцинации от ковида

Врачи перечислили противопоказания для ревакцинации от ковида

Вакцинация является самым надёжным способом предупредить заражение коронавирусной инфекцией и избежать тяжёлого лечения болезни. Но у вакцинации и ревакцинации есть ряд противопоказаний. Среди них – повышенная чувствительность к веществам, которые входят в препарат, и аллергия.

Если человек болеет острым инфекционным заболеванием, прививку рекомендуют отложить на 2-4 недели – до выздоровления. Аналогичную рекомендацию дают при обострении хронических заболеваний.

При этом само наличие хронических заболеваний противопоказанием к вакцинации не является. Более того, таким людям советуют прививаться в первую очередь, так как они входят в группу риска, сообщает mir24.tv.

Ранее инфекционисты перечислили новые симптомы коронавируса. Так, потеря обоняния у пациентов теперь встречается крайне редко, но они сталкиваются с сильной интоксикацией и слабостью.

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