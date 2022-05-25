Врачи перечислили главные симптомы оспы обезьян

0

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об основных симптомах оспы обезьян.

Как отметил специалист, в первые дни распознать заболевание довольно трудно, если больных мало и заболеваемость не носит массовый характер. Между тем, когда начинаются высыпания на коже, «становится ясно, что это оспа».

– Когда люди будут приезжать из африканских стран, любое повышение температуры будет вызывать тревогу. А окончательный клинический диагноз можно поставить, когда появится сыпь, — рассказал профессор.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова отметила, что для оспы обезьян также характерно увеличение лимфоузлов.

– Если человек чувствует их увеличение в подчелюстной, подмышечной, паховой области, есть смысл задуматься, даже если ещё нет сыпи с пустулами, — пояснила специалист.

Также она указала на то, что обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильной головной болью и болью в мышцах.

Альтштейн добавил, что когда этот вирус впервые переходит на человека, то может представлять опасность, а когда переходит от человека к человеку, его заразность снижается. По этой причине, по мнению профессора, он не должен вызвать эпидемию, пишет iz.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.