Врачи: Осложнения после COVID-19 сохраняются более двух лет

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Симптомы COVID-19 у более чем половины госпитализированных пациентов сохраняются более двух лет, выяснили врачи из Больницы китайско-японской дружбы в Китае. Об этом они рассказали в журнале The Lancet.

Наблюдение за 1192 пациентами, госпитализированными в больницу с COVID-19, показало: последствия болезни беспокоят 68% пациентов спустя полгода после выздоровления, а 55% борются с осложнениями даже спустя два года. Основными проблемами стали боль, утомляемость, проблемы со сном, психические нарушения. Те, кому понадобилась ИВЛ, страдают от проблем с лёгкими, пишет gazeta.ru.

– Существует явная необходимость в оказании постоянной поддержки значительной части людей, у которых был обнаружен COVID-19, и в понимании того, как вакцины, новые методы лечения и мутации вируса влияют на долгосрочные результаты, — отметили учёные.

Вакцинация помогает снизить риски заражения COVID-19 и тяжёлого течения болезни, напоминают исследователи.

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