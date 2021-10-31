Врачи оценили скорость развития тяжёлой формы коронавируса

Врачи оценили скорость развития тяжёлой формы коронавируса

Российский врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков оценил скорость развития тяжёлой формы COVID-19.

По его словам, при наихудшем варианте форма коронавируса с тяжёлым поражением лёгких может развиться через 3-5 дней после появления первых симптомов лихорадки. Врач объяснил, пишет lenta.ru, что это связано с появлением новых штаммов вируса, в том числе индийского «дельта»-штамма.

Пульмонолог также связал ход развития болезни с состоянием иммунной системы человека и его хроническими заболеваниями.

Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст — это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции, — добавил он.

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