Врачи оценили, сколько антител потребуется для нейтрализации “омикрона”

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Для противодействия “омикрон”-штамму коронавируса может потребоваться объём антител, в 10-40 раз превышающий тот, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса. Об этом заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.

По словам учёного, пишет rg.ru, “омикрон”-штамм способен обойти как антитела, полученные после прививки, так и появившиеся после выздоровления. При этом эффективной может оказаться третья доза вакцины.

– Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством бессилия этих средств против COVID, – отметил Палу.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как “вызывающий беспокойство” и дала ему название “омикрон”. Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьёзно мутировал, но и легче передаётся от человека человеку, чем штамм “дельта”.

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