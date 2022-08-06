Врачи обнаружили нестандартные симптомы “постковида”

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Порядка 30% пациентов, переболевших коронавирусом в легкой форме, начали видеть более яркие сны. Это объясняется нарушением обоняния, рассказала врач Наталья Шиндряева.

– И наши наблюдения, и зарубежные исследования подтверждают, что люди, которые перенесли COVID-19 в легкой форме с нарушениями обоняния, начинают потом видеть более яркие сны. Примерно 30% пациентов отмечают этот симптом при детальных расспросах. Нарушение обоняния здесь – очень важный фактор, потому что при COVID-19 это не просто отек слизистой носа. Это связано с нарушениями проведения импульса по обонятельным нервам, а обонятельные нервы у нас идут в головной мозг и непосредственно в центры дифференциации. То есть происходит поражение нервной системы. Возможны и другие последствия для здоровья, далеко не всегда их легко заметить, — сообщила Шиндряева.

Она добавила, что врачи следят за пациентами с подобными осложнениями, в дальнейшем могут быть разработаны рекомендации по их реабилитации. Иногда появляются и другие редкие осложнения. К примеру, у одной пациентки после COVID-19 стало отмечаться учащенное моргание. Вероятно, это произошло из-за того, что вирусом была повреждена слизистая глаза, пока она не восстановится, осложнение не исчезнет, передает vmo24.ru.

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