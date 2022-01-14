Врачи назвали редкий симптом коронавируса

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У некоторых заболевших COVID-19 может развиться конъюнктивит, в редких случаях у заражённого могут гноиться глаза. Об этом рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Может происходить поражение слизистой, конъюнктивит. И на фоне этого гноятся глаза, но это все-таки редко бывает, потому что гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развёрнутого воспаления, — рассказал медик.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь пояснил, что некоторые люди подвержены развитию болезней глаз из-за воздействия коронавируса на организм. Как уточнил иммунолог, этот симптом встречается редко и только у небольшой доли заболевших, пишет gazeta.ru.

По словам врача, этот симптом можно вылечить обычными противовоспалительными препаратами.

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