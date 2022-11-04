Врачи назвали пять продуктов, которые лечат осеннюю хандру

0

Продукты, которые прогонят уныние и тоску, перечислили специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области. На первом месте оказался не шоколад, как думали многие, а шашлык.

Улучшить настроение могут не только дружеская поддержка, но и правильная еда. В пище содержатся питательные вещества, которые влияют на эмоциональное и психологическое состояние. Мы изучили достоверные исследования и выбрали 5 лучших натуральных антидепрессантов, – пояснила представитель управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

Первую строчку в “позитивном меню” заняло мясо. При этом неважно, из чего именно приготовить шашлык. В свинине, говядине и курятине содержится аминокислота тирозин, которая повышает уровень дофамина – гормона счастья, а ещё норэпинефрина. Ученые считают, что мясо также повышает концентрацию внимания и улучшает память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и осенней депрессией.

Далее по списку идут бананы – в них нашли триптофан, который хорошо усваивается организмом и отвечает за синтез серотонина. Последний отвечает за хорошее настроение и крепкий сон, снимает депрессию и тревожность. В бананах также много витамина В6, защищающего нервную систему от негативного воздействия, пишет rg.ru.

А шоколад оказался только на третьей строчке рейтинга, благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах. Помимо этого, в сладких плитках много магния, что помогает бороться со стрессом. Но врачи предупреждают: полезными свойствами обладает только тёмный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78 процентов.

Трудно было заподозрить источник счастья в морской капусте, но он там есть в виде большого содержания витаминов группы В. Их дефицит может вызвать хроническую усталость и ухудшение эмоционального фона.

И совсем неожиданно в ТОП-5 продуктов попала каша – овсяная и гречневая. Сваренные на воде, они способствуют естественной регуляции уровня сахара в крови. От этого зависит выработка инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.