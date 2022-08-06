Врачи назвали 7 правил, как избежать заражения COVID-19 в летнее время

0

Специалисты Роспотребнадзора напомнили главные правила, соблюдение которых снижает вероятность распространения летом не только коронавируса, но и других респираторных инфекций, включая грипп.

1. При плохом самочувствии (признаках простуды) избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Так вы защитите от заражения других людей.

2. Если заболели – оставайтесь дома.

3. Не занимайтесь самолечением. Если вы почувствовали, что заболели и симптомы болезни нарастают, – вызовите врача на дом. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.

4. Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут). Летом хорошо применять наиболее эффективный способ проветривания – сквозной, когда одновременно открыты противоположные окна. Постоянно приоткрытое окно не позволяет обеспечить интенсивный воздухообмен.

5. Защитите себя от тяжёлого течения болезни с помощью вакцинации. Прививку от COVID-19 рекомендуется делать каждые полгода – это помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета.

6. Мытьё рук с мылом – важный элемент профилактики коронавирусной (и многих других) инфекций.

7. В местах, где много людей, используйте маску. Это особенно важно для пожилых людей и хроников, которые наиболее уязвимы перед коронавирусом, пишет rg.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.