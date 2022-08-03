Врачи: Мы переживаем новую волну пандемии, заразность вируса очень высока

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В Молдове подтверждено наличие варианта “Омикрон”. В Министерстве здравоохранения заявляют, что страна переживает новую волну пандемии, и рекомендуют гражданам сделать прививку от COVID-19.

По мнению врачей, большое количество заболевших вызвано не только повышенной заразностью “Омикрона”, но и несоблюдением населением эпидемиологических норм, пишет ipn.md.

По данным Минздрава, за прошлую неделю зарегистрировано на 64,5% случаев заболевания COVID-19 больше, чем неделей ранее. В связи с этим власти настоятельно рекомендуют вакцинацию от COVID-19.

По мере увеличения числа случаев заболевания растёт и количество заявок на вакцинацию от COVID-19, но это количество невелико. Вторую бустерную дозу вводят медицинским работникам, людям с сопутствующими заболеваниями, социальным работникам. На прошлой неделе в стране было введено всего 106 бустерных доз, что является очень низким показателем. Национальный уровень вакцинации составляет 32,7%. В условиях низкого уровня вакцинации мы не можем говорить о желаемом иммунитете, и не может быть речи о скором исчезновении COVID-19, – заявила представитель Минздрава Даниела Демишкан.

По словам врачей, штамм “Омикрон” крайне заразен, а к числу тех, у кого заболевание протекает в более тяжёлой форме, относятся пожилые люди. Кроме того, в последнее время наблюдается всё большее число инфицированных детей, что может осенью привести к возникновению очагов заболевания в учебных заведениях.

Контагиозность этого штамма также связана с тем, что сейчас – летний сезон, проводятся различные мероприятия, соотечественники приезжают из-за границы, поэтому эта волна прогнозировалась. Но этот вариант – не агрессивен. В настоящее время свыше 97% инфицированных проходят лечение на дому, – рассказала глава Территориальной медицинской ассоциации сектора Буюканы Лилиана Яшан.

В связи с участившимися случаями заболевания гражданам рекомендуют носить защитные маски в медико-санитрных учреждениях, общественном транспорте, торговых центрах и магазинах; соблюдать физическую дистанцию не менее одного метра; соблюдать правила гигиены рук.

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