Врачи Молдовы изобрели метод лечения COVID-19

0

Группа врачей Клинической больницы Министерства здравоохранения запатентовала метод лечения пациентов со среднетяжелыми формами COVID-19. Речь идет об озонотерапии – процедуре, при которой кровь пациента обогащается кислородом.

Профессор Государственного университета медицины и фармакологии (ГУМФ) Николае Бодруг заявил для Radio Europa Liberă, что этот метод оказался очень кстати во время пандемии.

– Вирус COVID-19 унес жизни множества людей. Озонотерапия спасла очень много людей от вируса COVID-19. У тысяч пациентов, прошедших озонотерапию во время пандемии, не возникло тяжелой формы заболевания. Это успех озонотерапии, – отметил врач.

Терапевт, ассистент университета ГУМФ Екатерина Лука рассказала, что основная процедура аутогемотерапии заключается в том, что у больного берут 150-200 мл крови, которая озонируется, затем под положительным воздействием озонотерапии возвращается пациенту. Эта терапия может быть использована и для лечения других заболеваний, например, герпеса, гепатитов, панкреатитов, гастритов, сахарного диабета, головных болей, передает ipn.md.

– Стенки сосуда остаются намного чище. Больной чувствует себя значительно лучше, становится более активным, у него улучшается качество сна. Если у больного пневмония, то он сразу же, с первого сеанса, начинает дышать намного легче, ощущает как будто в его легкие поступает большее количество воздуха, и он не понимает, как его грудная полость вдруг наполняется воздухом, – подчеркнула Екатерина Лука.

Изобретение было награждено золотыми и серебряными медалями в Румынии и Молдове.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.