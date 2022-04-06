Врачи изучают новую мутацию подвида омикрон-штамма коронавируса XE

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В Великобритании изучают новую мутацию подвида омикрон-штамма коронавируса BA.1 и BA.2, который получил наименование XE. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства.

Как пишет телеканал Sky News, первые исследования XE позволяют предположить, что её трансмиссивность на 10% выше иных мутаций “омикрона”. Всего по состоянию на 22 марта в Англии было отмечено 637 случаев инфицирования новой мутацией коронавируса, передаёт nauka.tass.ru.

При этом в Агентстве по безопасности в области здравоохранения указывают на то, что число зафиксированных случаев XE пока не слишком велико, чтобы была возможность сделать точные выводы по поводу трансмиссивности новой мутации, вызывает ли она более тяжёлое течение болезни, а также эффективности против неё существующих вакцин.

Как уточняет Sky News, мутация XE также была выявлена в Новой Зеландии и Таиланде.

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