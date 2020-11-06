Врачи бьют тревогу: всего за 3 дня 10 детей отравились грибами

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С начала недели в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи с интоксикациями обратились 69 человек. Грибами отравились 42 из них, в том числе 10 несовершеннолетних.

Больше всего случаев отравления грибами зарегистрировано в Кишинёве: 11. В Единецком районе – 6 случаев, в Теленештах – 5 случаев, в Каларашском и Оргеевском районах – по 4 случая.

В Теленештах грибами отравилась целая семья: взрослые и трое детей, в том числе семилетний ребёнок. Их госпитализировали. Аналогичный случай произошёл в Кишинёве. Семью с двумя детьми доставили в больницу после того, как они употребили в пищу грибы.

Всего со 2 по 4 ноября в “скорую” поступило 6 070 обращений. Госпитализированы 2 396 человек: 2 073 взрослых и 323 ребёнка.

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