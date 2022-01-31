Врачи бьют тревогу: столичные детские больницы переполнены

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По словам начальника Главного управления медицинской и социальной помощи муниципия Бориса Гылкэ, на данный момент в детские муниципальные больницы госпитализировано в два раза больше детей, чем вмещают учреждения.

– Больница им. В. Игнатенко и Детская инфекционная больница стали крупнейшими медицинскими учреждениями, занимающимися лечением COVID-19 у детей, — подчеркнул Гылкэ.

Он добавил, что на сегодняшний день в 16 пунктах тестирования на COVID-19, установленных в столице, было протестировано 12 000 человек. За неделю работы пунктов выявлено 3 000 положительных результатов.

По его словам, все 16 пунктов будут активированы ещё на неделю, но их работа может быть продлена в зависимости от развития пандемической ситуации, пишет moldpres.md.

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