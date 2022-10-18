Врача из Унген обвиняют в халатности, приведшей к смерти ребёнка

Врача из Унген обвиняют в халатности, приведшей к смерти ребёнка

Прокуроры из Унген завершили и передали в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении акушера-гинеколога, обвиняемого в халатности. 

По данным прокуратуры, глава акушерского отделения, директор перинатального центра районной больницы Унген знал, что в роддом доставили роженицу на 39-40 неделе беременности. Для женщины это были первые роды, она жаловалась на головную боль и повышенное давление. Тем не менее, врач не оказал  должную помощь пациентке и не провёл вовремя кесарево сечение. В результате ребёнок умер в утробе матери. 

Стоит отметить, что это уже третье дело за год по обвинению врачей Унгенского района в халатности и нарушении правил или методов оказания медицинской помощи, которые привели к смерти или травмам пациентов.

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