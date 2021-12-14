Врача из столицы осудили за халатность, приведшую к смерти пациента

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Врач столичного медицинского учреждения был осуждён за нарушение правил и методов оказания медицинской помощи, что привело к смерти пациента.

Дело о халатности было возбуждено в марте 2018 года. Обвиняемый, будучи дежурным врачом больницы, не провёл соответствующее обследование и необходимые консультации специалистов. Вследствие случившегося инфаркта и недоказанной вовремя помощи пациент скончался.

Врача приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии открытого типа и с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 4 года. Также суд постановил взыскать в пользу семьи погибшего 150 000 леев в качестве компенсации морального вреда.

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