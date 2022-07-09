Врач: Зуд после укусов насекомых можно убрать подручными средствами

0

Лето – время долгожданного отдыха на природе. Однако тут есть обратная сторона медали – встреча с насекомыми, которые кусают человека, доставляя массу неудобств. Например, от комаров появляется зуд, от которого не всегда удаётся быстро избавиться. Но это возможно. Даже с помощью подручных средств. По словам врача-дерматовенеролога Галина Терещенко, при отсутствии антисептика для этих целей подойдут растворы соды или уксуса, сообщает АГН «Москва».

– Обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус, – сказала врач.

Она отметила, что главное – не использовать высокую концентрацию раствора, чтобы не спровоцировать дерматит. Кроме того, доктор посоветовала принять антигистаминный препарат. Это поможет избежать аллергических реакций. Также она напомнила, что нельзя расчёсывать места укусов, так как это может привести к попаданию в рану инфекции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.