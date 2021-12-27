Врач заявил о бесполезности масок на улице в морозную погоду

Врач заявил о бесполезности масок на улице в морозную погоду

Российский иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что морозная погода делает медицинскую маску бесполезной в борьбе с распространением коронавируса.

– Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять, — сказал он.

Кроме того, пишет gazeta.ru, специалист посоветовал тем, кто собирается в путешествие, прививаться от SARS-CoV-2 не прямо накануне отъезда, а за несколько дней до поездки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md