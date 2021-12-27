Врач заявил о бесполезности масок на улице в морозную погоду

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Российский иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что морозная погода делает медицинскую маску бесполезной в борьбе с распространением коронавируса.

– Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять, — сказал он.

Кроме того, пишет gazeta.ru, специалист посоветовал тем, кто собирается в путешествие, прививаться от SARS-CoV-2 не прямо накануне отъезда, а за несколько дней до поездки.

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