Врач, вымогавший у пациентки 8 000 леев за операцию, задержан НАЦ

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Врач-хирург Онкологического института подозревается в пассивной коррупции. К правоохранителям обратилась пациентка. Женщина пожаловалась на то, что у неё попросили 8000 леев.

По её словам, хирург вызвал пациентку в кабинет и сказал, что всех, кто будет присутствовать на операции, необходимо “отблагодарить”. Женщина подала жалобу в НАЦ. Момент передачи денег был записан на аудио и видео. В результате подозреваемый был задержан на 72 часа и помещён в изолятор.

Медработник находится под следствием по обвинению в коррупции. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы, крупный штраф и лишение права занимать определённые должности.

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