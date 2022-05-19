Врач: Уязвимость к коронавирусу увеличивается при жаре

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Летняя жара может привести к большей уязвимости людей к коронавирусу, поскольку перегрев приводит к снижению защитных функций организма. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, российский врач Сергей Чудаков.

Специалист отметил, что летом из-за воздействия высоких температур иммунитет человека снижается, и он становится более уязвимым к различным видам неблагоприятных воздействий, пишет iz.ru.

– При этом у коронавируса нет сезонности. По опыту прошлых лет мы видим, что летом люди активно болели, — уточнил Чудаков.

По его словам, в тёплое время года гражданам необходимо продолжать соблюдать привычные меры предосторожности — избегать часа пик в транспорте, носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

– Конечно, не стоит забывать пить витамины, препараты, которые улучшают функции иммунной системы. Это могут быть эхинацея, а также препараты с цинком и селеном, которые помогут поддерживать высокий уровень иммунной защиты, — заключил эксперт.

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