Врач сделала неожиданное заявление о приёме витаминов после коронавируса

Терапевт отметила, что проблема заключается в том, что имея нездоровый образ жизни, человек подсознательно хочет помочь своему организму максимально простым и быстрым способом.

– Для того чтобы выздоровление от вирусных инфекций происходило быстро и без осложнений, необходимо задуматься о здоровье, как ни странно, заранее. Повысить иммунитет поможет только здоровый образ жизни, а не только приём витамина С и других добавок. Необходима профилактика избыточного веса, гиподинамии (низкой физической активности), и обязательно сбалансированное питание. И мы снова возвращаемся к привычным ориентирам — не менее пяти овощей или фруктов в день, ежедневный приём различных круп и да, около 10 тысяч шагов или 30 минут интенсивной активности, — заявила эксперт.