Врач сделала неожиданное заявление о приёме витаминов после коронавируса

Терапевт и диетолог Тина Петровская рассказала РИА Новости о том, стоит ли принимать витамины в период восстановления от коронавируса.
По мнению Петровской, приём повышенной дозы витамина C во время заболевания и в период восстановления не оказывает особого влияния на организм и иммунитет.
– К такому выводу пришли учёные, проведя исследования и метаанализы в середине 90-х годов. И даже появились данные о росте онкологических заболеваний у пациентов, принимающих разные группы витаминов в повышенной дозировке. Поэтому важно соблюдать норму в приёме и выявить реальную необходимость организма в получении повышенной дозы витамина С, — поделилась специалист.
Терапевт отметила, что проблема заключается в том, что имея нездоровый образ жизни, человек подсознательно хочет помочь своему организму максимально простым и быстрым способом.
– Для того чтобы выздоровление от вирусных инфекций происходило быстро и без осложнений, необходимо задуматься о здоровье, как ни странно, заранее. Повысить иммунитет поможет только здоровый образ жизни, а не только приём витамина С и других добавок. Необходима профилактика избыточного веса, гиподинамии (низкой физической активности), и обязательно сбалансированное питание. И мы снова возвращаемся к привычным ориентирам — не менее пяти овощей или фруктов в день, ежедневный приём различных круп и да, около 10 тысяч шагов или 30 минут интенсивной активности, — заявила эксперт.
Также Петровская отметила важность коррекции имеющихся заболеваний, так как после болезни тяжелее восстановиться именно таким пациентам.
– Обязательно поддержание уровня глюкозы в крови при сахарном диабете, артериального давления при гипертонической болезни и так далее. Здесь вашим другом станет врач. Витаминные комплексы — ничтожно малая поддержка для ослабленного организма, — утверждает Петровская.
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