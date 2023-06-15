Врач развеяла популярные мифы о загаре

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Врач эндокринолог-диетолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Иванникова развеяла популярные мифы о загаре.

Первый миф, который она назвала, — это то, что после 60 лет лучше совсем не загорать. Загорать можно, но с использованием солнцезащитных средств с SPF 50+ и в строго определённое время — до 11.00 и после 16.00, пишет iz.ru.

В обед наиболее высокая солнечная активность, что отрицательно действует на кожу. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может повысить риск развития онкологических заболеваний, — рассказала Иванникова.

Второй миф — это то, что всё необходимое количество витамина D можно получить через кожу, загорая на солнце. По словам врача, это не совсем так. Данный витамин действительно вырабатывается естественным образом в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако у пожилых людей синтез этого «солнечного витамина» в коже значительно снижается, после 70 лет — практически в два раза по сравнению с нормой в молодом возрасте. Поэтому его следует принимать дополнительно в виде препаратов, но строго по согласованию с лечащим доктором.

Третий миф — это то, что при заболеваниях щитовидной железы на солнце находиться запрещено. По словам врача, сейчас эта рекомендация не обязательна.

Если функция органа восстановлена за счёт терапии, рекомендации будут такими же, как и для здоровых людей — пребывание на солнце до 11.00 и после 16.00. Единственным исключением считается синдром тиреотоксикоза: когда он впервые выявлен, рекомендуется максимально спокойный образ жизни без смены климата, — объяснила эндокринолог.

Четвёртый миф — это то, что в облачную погоду нельзя обгореть. Как рассказала Иванникова, ультрафиолетовые лучи активны даже в пасмурный день. Опасность заключается в том, что человек не замечает их прямого воздействия и не использует защитные средства, что приводит к солнечному ожогу.

Говоря о том, вредно ли загорать женщинам топлес, она отметила, что окончательного ответа на этот вопрос нет. Многое зависит от генетики и имеющихся сопутствующих заболеваний. Однако врач рекомендовала не рисковать в любом возрасте.

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