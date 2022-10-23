Врач развеяла мифы о пользе стакана теплой воды натощак

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Стакан воды с лимоном по утрам не улучшит здоровье, в некоторых случаях эта полезная привычка может спровоцировать обострение и развитие серьезных хронических заболеваний. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Вода с лимоном, особенно теплая, усиливает выработку мочевой кислоты, при ее переизбытке организм закисляется, начинаются воспалительные процессы, передает gazeta.ru.

– Мочевина и мочевая кислота оседают в почках, сначала образуется мелкий песок, а потом оксалатные камни. При проблемах с почками, вода с любыми добавками может быть противопоказана. Также вода с лимоном может привести к развитию гастрита, метеоризму, обострению других хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта», — предупредила врач.

Теплая вода с лимоном не решит проблем с оттоком желчи. При недостаточной работе этого органа лучше пить чистую теплую воду, но не натощак, если есть застой желчи, то тогда подойдет холодная вода.

– Точно не стоит пить воду при проблемах с сердечно-сосудистой системой, могут начаться отеки. Например, если у человека отекают ноги, то это явный признак сердечной недостаточности, при этом заболевании воду нужно пить с большой осторожностью, — отметила терапевт.

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