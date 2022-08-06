Врач развеяла миф о вреде мороженого летом

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Мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, но может снизить иммунитет. Об этом рассказала врач-педиатр российской клиники МЕДСИ Наталья Нежданова.

Она пояснила, что ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами под воздействием неблагоприятных факторов. К ним относятся переохлаждение, аллергия, промокание ног, купание в холодной воде и т. д.

Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора, — сказала специалист.

В связи с этим врач порекомендовала не злоупотреблять мороженым, если организм не совсем здоров, пишет iz.ru.

Она также отметила, что продукт полезен для нервной системы, так как в нём содержатся более 20 незаменимых аминокислот, витамины и важные минералы. При этом при ожирении, гипертонии, хроническом гастрите, язвенной болезни, сахарном диабете и атеросклерозе употребление мороженого следует ограничить.

Главное — соблюдать комфортную для организма норму. Важно и то, что мороженое — отличное средство от депрессии и плохого настроения! — подытожила врач.

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