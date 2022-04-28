Врач развеял популярный миф о хлебе

Врач развеял популярный миф о хлебе

Российский врач Сергей Агапкин развеял популярный миф о хлебе с глютеном.

По словам специалиста, неприятности такая выпечка может доставить только при аллергии на вещество.

– Глютен – очень “демонизированное” питательное вещество. Но, на самом деле, это белок, который содержится в пшенице. Долгие годы люди употребляли пшеницу в цельном виде, в виде муки и хлеба, – сказал специалист.

Доктор отметил, что есть ряд людей, у которых на глютен есть аллергия, точно так же, как аллергия на любой пищевой продукт. Именно для таких людей глютен вреден, подчеркнул он, добавив, что для 90% он абсолютно безобиден, пишет mir24.tv.

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