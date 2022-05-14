Врач развеял миф о повышении уровня холестерина из-за жирной пищи

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Российский врач-кардиолог Герман Гандельман развеял главный миф о повышенном холестерине и развитии атеросклероза.

По мнению специалиста, более 85% холестерина образуются в самом организме, печень активно вырабатывает это жироподобное вещество в вечернее время. При этом жирная и нездоровая еда никак не влияют на появление атеросклеротических бляшек и повышение уровня холестерина, пишет gazeta.ru.

Через пищу очень сложно сильно поднять уровень холестерина. Если вы хотите лечить высокий холестерин, то вы должны принимать лекарства, вы должны похудеть, изменив режим питания, тогда есть шанс его снизить, — отметил кардиолог.

Врач добавил, что на начальной стадии атеросклероз не имеет явно выраженных признаков, выявить его можно только при обследовании. Поэтому не стоит пытаться самостоятельно ставить себе диагнозы, а лучше проходить ежегодную диспансеризацию.

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