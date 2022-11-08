Врач рассказала, в какое время лучше всего ужинать

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Для ужина следует выбирать лёгкую пищу. Об этом рассказала российский диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, на ужин следует есть салат, запечённые овощи или творог. Также рекомендуется добавить в вечерний рацион морепродукты или мясо птицы.

Можно добавить к своему ужину цельнозерновые продукты, но тут нужно смотреть на рацион в целом. Если в течение дня они были в умеренном количестве, то вечером можно включить гречку, нешлифованный рис, булгур, — отметила диетолог.

Врач добавила, что лучше есть ужин за три-четыре часа до сна. По мнению специалиста, запрет приёма пищи после шести вечера не является важным правилом для правильного питания, пишет gazeta.ru.

Не есть после 18:00 актуально только для тех, кто рано ложится спать, для них это может стать правилом. Если человек ложится в 22:00, 23:00 и позже, то в вечернем ужине нет никаких проблем, — заключила Круглова.

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