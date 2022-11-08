Врач рассказала, в какое время лучше всего ужинать

Врач рассказала, в какое время лучше всего ужинать

Для ужина следует выбирать лёгкую пищу. Об этом рассказала российский диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, на ужин следует есть салат, запечённые овощи или творог. Также рекомендуется добавить в вечерний рацион морепродукты или мясо птицы.

Можно добавить к своему ужину цельнозерновые продукты, но тут нужно смотреть на рацион в целом. Если в течение дня они были в умеренном количестве, то вечером можно включить гречку, нешлифованный рис, булгур, — отметила диетолог.

Врач добавила, что лучше есть ужин за три-четыре часа до сна. По мнению специалиста, запрет приёма пищи после шести вечера не является важным правилом для правильного питания, пишет gazeta.ru.

Не есть после 18:00 актуально только для тех, кто рано ложится спать, для них это может стать правилом. Если человек ложится в 22:00, 23:00 и позже, то в вечернем ужине нет никаких проблем, — заключила Круглова.

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