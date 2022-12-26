Врач рассказала, у кого происходят обострения болезней зимой

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Люди пожилого возраста в зимний период чаще других жалуются на обострения хронических заболеваний. Их иммунная система испытывает стресс в холодное время года.

Об этом рассказала заведующая отделением амбулаторной гериатрии геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина.

Во время смены сезонов пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний: головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания. Основная причина таких сезонных обострений — это снижение иммунитета, — сообщила врач.

По её словам, этому способствуют различные факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна и психо-эмоциональные проблемы, пишет ura.news.

Зимой у пожилых людей обостряются урологические заболевания, возникают осложнения при гриппе или ОРВИ, возрастает риск травмирования. Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения, — рассказала гериатр.

В качестве профилактики в холодное время года врач рекомендует одеваться по погоде, правильно питаться, вакцинироваться, употреблять достаточное количество жидкости, ухаживать за кожей, вести себя осторожно во время прогулок.

Регулярно проходите диспансеризацию для выявления риска падений и переломов. Подобрать витаминные препараты, которые подходят именно вам, поможет врач-гериатр или терапевт, — добавила эксперт.

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