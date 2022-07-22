Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть в день

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Самая привлекательная летняя ягода – арбуз – известна не только ярким вкусом, но и набором полезных свойств. Она содержит множество фитонутриентов, витаминов А и С, прекрасно утоляет жажду из-за большого количества содержащейся воды и позволяет быстро почувствовать себя сытым.

Сколько арбуза можно съесть в день и кому эта ягода противопоказана, рассказала российский диетолог Светлана Кругликова.

– Сегодня арбузы и дыни продают практически на каждом углу, однако я советую отдать предпочтение рынкам или магазинам, где качество этих продуктов можно подтвердить. Арбуз на 90% состоит из воды, в 100 граммах содержится всего 31 калория, 0,61 – белков, 0,15 – жиров и 7,55 – углеводов. Кроме того, там есть витамины А, В6, С, антиоксиданты и ценные аминокислоты, – говорит специалист.

Арбуз обладает рядом полезных свойств для организма, например, снижает кровяное давление и повышает тонус сосудов и капилляров, пишет mir24.tv.

– Он расширяет просветы сосудистых стен, а за счёт аминокислоты – цитруллина – улучшается состояние артерий и снижается кровяное давление. Кроме того, содержащийся в арбузе ликопен повышает тонус сосудов и капилляров. А витамины С и В6 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Также арбуз помогает выводить из организма шлаки и элементы радионуклидов и холестерина, – отмечает эксперт.

Однако арбуз нельзя есть в неограниченных количествах. Кроме того, некоторым людям он и вовсе противопоказан.

– Как и во всём, соблюдайте меру. Лучше есть арбуз в первой половине дня и ограничиться 200-250 граммами. Кроме того, арбуз противопоказан людям с рядом заболеваний. Среди них: мочекаменная болезнь, колит, диарея, атеросклероз, аденома предстательной железы, а также патологии сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости, – заключила диетолог.

Кроме того, она посоветовала отказываться от арбузных и дынных диет или разгрузок, так как они содержат большое количество углеводов.

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