Врач рассказала, почему не стоит зимой носить лёгкую обувь

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Многие продолжают носить лёгкую обувь даже в холода. Правильна ли такая тактика и к чему может привести ношение обуви не по сезону, рассказала врач общей практики из РФ Анастасия Жданова.

Носить лёгкую обувь на тонкой подошве не по сезону чревато переохлаждением. Материалы, из которых сделана лёгкая обувь, способствуют промоканию, ноги становятся влажными, что также несёт риск для здоровья. Зимнюю обувь на толстой амортизирующей подошве и со специальным протектором необходимо надевать, когда температура окружающей среды стабильно зафиксировалась на уровне +3-5 градусов. Эти рекомендации распространяются и на детей, и на взрослых. Отдельно скажу про кроссовки. Если это не специальные зимние модели, то даже если надеть тёплый носок или более толстую стельку, это не способствует сохранению тепла, – отметила доктор.

При этом, приходя на работу, эксперт советует переобуваться, пишет rg.ru.

Находиться в помещении в зимней обуви нежелательно. Это нарушает терморегуляцию, ноги потеют, и, как следствие, повышается риск заболеваний кожи и ногтей стоп. Кстати, и сама влажная обувь при длительном ношении будет деформироваться и терять внешние эстетические свойства. Поэтому в помещении зимнюю обувь необходимо снимать и менять её на что-то более лёгкое и удобное, – обратила внимание эксперт.

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