Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в жару

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В жаркое время года пищеварение человека замедляется, поэтому нужно есть меньше жирной еды и красного мяса.

Об этом рассказала российский врач-невролог и нутрициолог Юлия Матюк.

– Первый совет очевидный — откажитесь от жареной и жирной еды, ешьте меньше красного мяса. Наваристые супы тоже лучше исключить в жару. Всё перечисленное — это тяжёлые блюда, которые нагружают организм. Отварная курица или индейка усваиваются легче, но если есть возможность, то ешьте летом рыбу или морепродукты. Овощи и фрукты — тоже обязательно. Следует отказаться от популярных холодных супов — окрошки и свекольников. Объяснение простое: сперва организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть эти супы, а только потом на переваривание, — уточнила эксперт.

Врач порекомендовала употреблять айран, так как он полезен для пищеварения и утоляет жажду. Молоко же в свою очередь обволакивает кишечник и препятствует всасыванию питательных веществ. Специалист отметила, что в жаркую погоду потребность организма в калориях значительно снижается, пишет ura.news.

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