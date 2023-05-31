Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни

0

Курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков — опасные вредные привычки, которые способны значительно сократить жизнь человека. О том, сколько лет жизни в среднем отнимает каждая из них, рассказала старший врач-терапевт Олеся Савельева.

По её словам, пишет iz.ru, курение отнимает у человека 10 лет жизни. Курильщики сталкиваются с повышением уровня холестерина в крови, атеросклерозом, образованием тромбов, заболеваниями сосудов ног.

– Никотин, попадая в организм, может привести к аритмии, и в крайних случаях даже к остановке сердца. Считается, что курение также опасно развитием онкологических заболеваний — раком лёгких, ротовой полости, желудка, поджелудочной железы, почек, молочной железы, шейки матки и других органов. Женщины, которые курят во время беременности, нередко сталкиваются с выкидышами, кровотечениями, нарушениями развития плода и мертворождением, — отметила Савельева.

Жидкость для вейпов и электронных сигарет также содержит никотин, мгновенно попадающий в кровь во время вдыхания пара. При восьми и более затяжках никотин добирается до головного мозга, отметила врач.

Злоупотребление алкоголем сокращает длительность жизни на 15-20 лет. При этом значительно ухудшается мозговая активность, в некоторых случаях возможно развитие у человека алкогольного слабоумия. Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы печени и почек, патологии желудочно-кишечного тракта, снижение половой функции, ухудшение иммунитета и психические отклонения.

– Употребление наркотиков — самая страшная зависимость, которую по ошибке считают привычкой. При регулярном употреблении наркотиков человек живёт не более 8-9 лет. Независимо от способа введения фармакологического препарата, он разрушает сердце, лёгкие, нервную и иммунную системы, — добавила Савельева.

Также она обратила внимание, что повлиять на качество и продолжительность жизни могут на первый взгляд безобидные привычки: постоянное использование гаджетов, неправильное питание, недосып. Если вовремя не восстановить режим питания и сна, возможны серьёзные осложнения — от ожирения до болезни Альцгеймера.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.