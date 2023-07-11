Врач рассказала о способствующих красивому загару продуктах

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Для появления красивого загара в рацион необходимо добавить способствующие выработке меланина элементы — аминокислоты, витамины А и Е, С и селен. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

По её словам, рацион надо разнообразить авокадо, брокколи и морковью. Авокадо необходим для увлажнения кожи — в нём содержатся жиры, создающие барьер на поверхности кожных покровов. Влага удерживается внутри клетки, кожа не сохнет и не шелушится. А витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А (антиоксидантом), который необходим организму для активного обновления клеток, пишет iz.ru.

Врач уточнила, что аминокислота тирозин, которая принимает активное участие в процессе выработки меланина, в большом количестве содержится в мясных продуктах.

– Брокколи богата витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами. Благодаря этому употребление продукта уменьшает покраснения кожи после загара, — сказала Гусакова.

При этом нутрициолог посоветовала исключить из рациона сахар, так как он разрушает коллаген, что негативно сказывается на внешнем виде кожи.

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