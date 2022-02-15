Врач рассказала о способах восстановиться после омикрон-штамма

0

Людям, которые перенесли омикрон-штамм коронавируса, в течение двух-трёх недель стоит соблюдать 8-10-часовой режим сна. Об этом рассказала российский врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она пояснила, что переболевшим не стоит перегружать себя физическими нагрузками и работой. Ярцева напомнила, что для омикрона характерны интоксикация, выраженная слабость и повышенная утомляемость.

Врач добавила, что восстановить силы перенёсшим омикрон-штамм помогут обильное питьё и правильное питание. По словам иммунолога, спустя две-три недели человек приходит в себя и легко возвращается к привычному ритму, передаёт lenta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.