Врач рассказала о сложностях при выявлении штамма «Омикрон»

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Обычное клиническое протекание тяжёлой респираторной инфекции является сложным для диагностики и восприятия самих заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», и в первую очередь — на амбулаторном этапе. Об этом рассказала главный врач московской городской клинической больницы Марьяна Лысенко.

Как отметила врач, во время предыдущих волн коронавируса наиболее необычным симптомом являлись характерные для нового заболевания нарушения вкуса и запаха, однако в настоящее время они практически сошли на нет, пишет regnum.ru.

Поэтому обычная клиника тяжёлой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов «омикрон”-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция, — пояснила Лысенко.

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