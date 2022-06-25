Врач рассказала о риске отравления во время летних пикников

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Жаркая погода способствует размножению микроорганизмов в продуктах питания, поэтому во время летних пикников необходимо быть особенно внимательным из-за риска отравления. Об этом предупредила главврач российской лаборатории, кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

По её словам, пишет iz.ru, особую опасность представляют готовые продукты: салаты, мясные и сырные нарезки, десерты и молочные продукты. Острые пищевые отравления вызывают сальмонеллы, энтерококки, стрептококки, протеи, клостридии, стафилококки, кишечная палочка.

Для активного выделения энтеротоксина стафилококком в продукте достаточно всего 40 минут и температуры воздуха выше 20 градусов. При этом органолептические свойства продукта, — вкус, цвет, запах, — в первое время никак не изменятся. Употребление такого продукта может вызвать сильную токсическую реакцию организма, — подчеркнула врач.

При этом она обратила внимание на особенности пищевых токсикоинфекций, а именно короткий инкубационный период, от 2 до 24 часов, и бурные проявления инфекции с острым началом: тошнотой, повторной рвотой и многократным жидким стулом. Также возможны сильные схваткообразные боли в животе, кратковременное (до суток) повышение температуры тела до 38-39°С, озноб, общая слабость, недомогание, головная боль.

Специалист также перечислила самые распространённые пути распространения инфекции. В их числе – покупка продуктов питания в точках торговли, которые не соответствуют санитарным требованиям, продукты с истёкшим сроком годности, нарушенная упаковка, немытые продукты, некачественная вода, грязные руки, хранение продуктов без соблюдения температурного режима.

Эксперт посоветовала соблюдать правила хранения продуктов, тщательно мыть фрукты и овощи, а также руки перед приготовлением пищи. Кроме того, следует пить только кипячёную или бутилированную воду, а также не использовать посуду, в которой хранилось сырое мясо. Также важно хранить все продукты до момента их употребления в сумках-холодильниках при температуре не выше 4°С.

Позаботиться о воде для мытья рук и антибактериальных салфетках, использовать одноразовые комплекты посуды и не мыть её в реках и других водоёмах. Также важен температурный режим и время приготовления блюд. Это особенно касается шашлыка и гриля, — добавила врач.

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